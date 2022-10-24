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В Бугульминском районе Татарстана физлицо незаконно приватизировало пруд

19:57, 24.10.2022
В Бугульминском районе Татарстана физлицо незаконно приватизировало пруд
Фото: tatarstan.ru

Жители села Ключевка Бугульминского района Татарстана пожаловались на ограничение свободного доступа к двум прудам. Инспекторы Юго-Восточного территориального управления Министерства экологии республики выяснили, что собственник земельного участка с прудами — физическое лицо, что нарушает «Водный кодекс Российской Федерации» N74-ФЗ от 03.06.2006.

В ходе обследования инспекторы увидели, что на месте также незаконно установлены запрещающие знаки, ограничивающие доступ к водным объектам.

Экологи направили исковое заявление в Бугульминский городской суд о признании недействительным права собственности на этот земельный участок.

В Минэкологии напомнили, что береговая полоса должна быть доступна любому человеку, желающему подойти к водному объекту. Земельные участки в границах береговых полос водных объектов не подлежат приватизации. Все заборы и ограждения на береговой полосе — противозаконны.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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