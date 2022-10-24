Казанские пользователи сообщают о сбоях в работе сервиса «Яндекс.Такси»

Фото: скриншот

У сервиса «Яндекс.Такси» в Казани наблюдаются сбои, об этом сообщают пользователи.

Приложение долго определяет адрес, не показывает стоимость поездки, загружает данные по 5—10 минут и не дает отменить поиск. Ряду пользователей во время поиска такси сервис выдает ошибку.

Сбои в работе приложения отмечаются со вчерашнего вечера.

Фото: realnoevremya.ru

В октябре пользователи сообщали о сбоях в работе мессенджера Telegram в России. Фиксировались проблемы при получении сообщений и их пересылке.



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Маргарита Головатенко