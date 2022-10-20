Казгордума досрочно прекратила полномочия депутата Римы Мухамедшиной

Полномочия депутата Казанской городской думы, гендиректора департамента продовольствия и социального питания города Римы Мухамедшиной досрочно прекращены с 16 сентября текущего года. Об этом говорится в решении представительного органа города.

Согласно документу, полномочия Римы Мухамедшиной как депутата Казгордумы прекращены на основании письменного заявления о сложении депутатских полномочий. В представительный орган она была избрана по Павлюхинскому одномандатному избирательному округу №16.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, Рима Мухамедшина в сентябре избрана в Государственный совет Татарстана по Ибрагимовскому одномандатному избирательному округу №7. Она участвовала в выборах как самовыдвиженец и набрала 57,3% голосов избирателей.

Ее конкурентами по Ибрагимовскому одномандатному избирательному округу были Дамир Хуснутдинов («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»), Ренат Галимзянов («Коммунисты России»), Рустам Ниязов (КПРФ), Кирилл Евсеев (ЛДПР) и Роза Гайнутдинова («Новые люди»).

По Пионерскому одномандатному избирательному округу №14 в Госсовет Татарстана в сентябре избран экс-председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства исполкома Казани, учредитель и директор ООО «Центр стратегических инициатив» Дмитрий Анисимов, набравший 64,39% голосов. Он представляет партию «Единая Россия».



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Татьяна Демина