Видеоопрос: по каким ушедшим из России брендам вы скучаете больше всего?
С уходом из России популярных зарубежных брендов дистрибьюторы стараются найти им замену. Например, альтернативой одежде H&M и Zara стала турецкая или британо-турецкая продукция. Правда, в отсутствие прямых поставок ее цена заметно выше: у Mexx — на 20—25%, Ketroy — на 35%, Perspective — на 20%, сообщают эксперты. Также активно стремятся занять освободившиеся торговые площади в российских моллах и другие иностранные компании, но больше половины помещений все равно пустуют.
— По каким ушедшим из России брендам вы скучаете больше всего? — поинтересовались корреспонденты «Реального времени» у казанцев и гостей города.
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