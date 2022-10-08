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Видеоопрос: по каким ушедшим из России брендам вы скучаете больше всего?

00:00, 08.10.2022
Видеоопрос: по каким ушедшим из России брендам вы скучаете больше всего?
Фото: realnoevremya.ru

С уходом из России популярных зарубежных брендов дистрибьюторы стараются найти им замену. Например, альтернативой одежде H&M и Zara стала турецкая или британо-турецкая продукция. Правда, в отсутствие прямых поставок ее цена заметно выше: у Mexx — на 20—25%, Ketroy — на 35%, Perspective — на 20%, сообщают эксперты. Также активно стремятся занять освободившиеся торговые площади в российских моллах и другие иностранные компании, но больше половины помещений все равно пустуют.

— По каким ушедшим из России брендам вы скучаете больше всего? — поинтересовались корреспонденты «Реального времени» у казанцев и гостей города.

Елизавета Пуншева, видео Камиля Исмаилова
Общество Татарстан

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