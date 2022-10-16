СК возбудил уголовное дело после стрельбы на полигоне под Белгородом

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Главное военное следственное управление СК возбудило уголовное дело после происшествия на полигоне в Белгородской области. Об этом говорится в telegram-канале ведомства.

— Главным военным следственным управлением Следственного комитета России по факту преступных действий в Белгородской области возбуждено уголовное дело. В результате происшествия на полигоне в Белгородской области от огнестрельных ранений погибли 11 человек, еще 15 получили ранения, — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что военными следователями выясняются все обстоятельства произошедшего.

Фото: sledcom.ru

Напомним, вчера на полигоне Западного военного округа в Белгородской области двое граждан одной из стран СНГ совершили террористический акт, сообщило Минобороны России. В результате 11 человек погибли, 15 с ранениями различной тяжести госпитализированы.



По данным МО РФ, во время занятия по огневой подготовке с добровольцами, готовящимся к спецоперации на Украине, террористы обстреляли из стрелкового оружия личный состав подразделения.



Ответным огнем террористы были уничтожены.



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Максим Кокунин