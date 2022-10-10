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Владимир Путин поручил продумать возможность газификации Камчатки за счет «Сахалина-2»

07:59, 10.10.2022
Владимир Путин поручил продумать возможность газификации Камчатки за счет «Сахалина-2»
Фото: wikipedia.org

Президент России Владимир Путин поручил проработать возможность поставлять сжиженный природный газ (СПГ) в Камчатский край за счет нефтегазового проекта «Сахалин-2», сказано в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Так, правительство России совместно с властями Камчатского края, а еще публичными акционерными обществами «Газпром» и «Новатэк» должно утвердить и обеспечить выполнение плана-графика (дорожной карты) газификации Камчатского края до 2025 года. В том числе предусмотреть возможность осуществления поставок СПГ по проекту «Сахалин-2».

Фото: kremlin.ru

Доклад по этому вопросу должен быть опубликован до 1 февраля 2023 года, далее — ежегодно.

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Маргарита Головатенко
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