Писатель Александр Цыпкин внес Лениногорск в топ-500 туристических мест в России
Писатель Александр Цыпкин назвал популярные туристические места в Татарстане в рамках своего топ-500 туристических мест России. В списке, опубликованном в его telegram-канале, оказался Лениногорск.
Так, в число туристических мест в республике попали Альметьевск, Болгар, Бугульма с музеем чешского писателя Ярослава Гашека, Елабуга, Иннополис, а также Свияжск.
В столице Татарстана гостям советуют увидеть театр оперы и балета, Казанский Кремль, мечеть «Кул-Шариф», Храм всех религий, экстрим-парк «Урам», улицы Баумана и Кремлевскую, КФУ, парки Урицкого, Черное озеро, им. Горького, Нацбиблиотеку, арт-пространство «Фабрика Алафузова» и многое другое.
В начале сентября Ассоциация туроператоров (АТОР) сообщила, что Казань вошла в топ-10 самых популярных направлений для путешествий по итогам осеннего этапа программы туристического кешбэка.
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Зачем рекомендовать туристам? Что там смотреть?