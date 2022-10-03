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Писатель Александр Цыпкин внес Лениногорск в топ-500 туристических мест в России

11:21, 03.10.2022 1
Писатель Александр Цыпкин внес Лениногорск в топ-500 туристических мест в России
Фото: leninogorsk.tatarstan.ru

Писатель Александр Цыпкин назвал популярные туристические места в Татарстане в рамках своего топ-500 туристических мест России. В списке, опубликованном в его telegram-канале, оказался Лениногорск.

Так, в число туристических мест в республике попали Альметьевск, Болгар, Бугульма с музеем чешского писателя Ярослава Гашека, Елабуга, Иннополис, а также Свияжск.

В столице Татарстана гостям советуют увидеть театр оперы и балета, Казанский Кремль, мечеть «Кул-Шариф», Храм всех религий, экстрим-парк «Урам», улицы Баумана и Кремлевскую, КФУ, парки Урицкого, Черное озеро, им. Горького, Нацбиблиотеку, арт-пространство «Фабрика Алафузова» и многое другое.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В начале сентября Ассоциация туроператоров (АТОР) сообщила, что Казань вошла в топ-10 самых популярных направлений для путешествий по итогам осеннего этапа программы туристического кешбэка.

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Татьяна Леухина
ОбществоВласть Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11:50
    Храм всех религий и арт-пространство «Фабрика Алафузова»
    Зачем рекомендовать туристам? Что там смотреть?
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