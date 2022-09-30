Президент России — о Западе: «Они подсаживали целые народы на наркотики»

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Президент России Владимир Путин в обращении заявил, что в XX веке именно наша страна возглавила антиколониальное движение.

— Они подсаживали целые народы на наркотики! Работорговля, геноцид индейских племен, колониальные войны против Китая... Именно мы в XX веке возглавили антиколониальное движение... А мы гордимся тем, что в XX веке именно наша страна возглавила антиколониальное движение. Которое открыло многим народа мира возможности для развития. Подчеркну, что одна из причин многовековой русофобии, нескрываемой злобы этих западных элит по отношению к России состоит в том, что мы не дали себя обобрать в период колониальных захватов, заставили европейцев вести торговлю взаимовыгодно.

Также Путин заявил, что Запад ищет новый шанс ударить по России.