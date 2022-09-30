Владимир Путин заявил, что США создали прецедент, применив ядерное оружие

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США — единственная в мире страна, дважды применившая ядерное оружие, и создала прецедент. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, выступая в Кремле.

— США — единственная страна в мире, дважды применившая ядерное оружие, уничтожив японские города Хиросиму и Нагасаки. Напомню о том, что США вместе с англичанами превратили в руины безо всякой военной необходимости многие немецкие города, и это было сделано только демонстративно, безо всякой военной необходимости. Их цель была одна, так же как и с ядерными бомбардировками в Японии — запугать нашу страну и весь мир. США оставили страшный след, — сказал глава государства.

По мнению Владимира Путина, США по сути оккупируют Германию, Корею и Японию, но при этом говорят о равноправии с ними.

Сегодня в Кремле проходит торжественная церемония подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий — Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Она началась с выступления президента России Владимира Путина.



Референдумы проходили с 23 по 27 сентября. В Запорожской области за вхождении в состав России проголосовали 93,11% избирателей, в Херсонской области — 87,05%. В ЛНР этот показатель составил 98,42%, а в ДНР — 99,23%.



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Татьяна Демина