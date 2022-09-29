В общественных пространствах Казани и Арска спрячут кожаную обувь и тюбетейку арских мастеров

В Казани и Арске 30 сентября в общественных пространствах спрячут подарки, сделанные татарстанскими мастерами. О локациях сообщат в telegram-канале «Парки Татарстана».

Для казанцев подготовили уникальные тапочки, изготовленные в технике кожаной мозаики арскими мастерами вручную, — их спрячут в одном из парков столицы. Это делается в рамках нового спецпроекта «Парки, главы, города», который запускает фонд «Институт развития городов Татарстана» совместно с администрациями районов. Главы районов будут отвечать на вопросы жителей о городской среде, рассказывать о развитии района и города, о социально-экономических эффектах благоустройства.

Фото: realnoevremya.ru / Анна Сейтумерова

Первый участник проекта — глава Арского района Ильшат Нуриев. 30 сентября он расскажет, как изменился город с благоустройством улицы Большой и парка «Казан Су», что появится в Арске в ближайшие годы, какие новые точки бизнеса открываются в городе и что он лично советует посетить туристам. Для жителей Арска в одном из общественных пространств города спрячут тюбетейку, сделанную местными мастерами.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина