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Польша подключилась к иску Украины в Международном суде ООН против России

22:22, 15.09.2022
Польша подключилась к иску Украины в Международном суде ООН против России
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Польша внесла в Международный суд ООН заявление о вступлении в процедуры, инициированные Украиной против России в споре об обвинениях, касающихся Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Об этом сообщил МИД республики.

— Таким образом, впервые в послевоенной истории Польша присоединилась к иску в Международном суде ООН, - приводит ТАСС сообщение МИДа.

Фото: pxhere.com

27 февраля Украина направила иск против России в Международный суд ООН в Гааге с требованием назначить слушания на следующей неделе. Украинская сторона потребовала привлечь Россию «к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии».

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Татьяна Леухина
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