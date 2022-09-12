Казань вошла в число лидеров рейтинга познавательных городских поездок

Фото: Максим Платонов

Согласно предварительным итогам летнего туристического сезона, Казань вошла в число лидеров рейтинга познавательных городских поездок. Об этом в своем Telegram-канале заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Также в топе данного рейтинга оказались Санкт-Петербург, Москва и Московская область, Нижний Новгород, маршруты по историческим городам Золотого кольца, Русского Севера.

Также Догузова рассказала, что всего с мая по август в стране отдохнуло около 25 млн человек, что превысило показатели прошлого года и допандемийные. Вместе с этим было зафиксировано падение спроса в Крыму — 19% (относительно 2021 года), а в Краснодарском крае показатели турпотока даже превысили прошлогодние на несколько процентов. Кроме того, почти в 2 раза, по сравнению с прошлым годом, возрос интерес к отдыху на Северном Кавказе.

Глава Ростуризма отметила, что скоро старт горнолыжного сезона, и продажи туров на этот период возросли в 2-3 раза благодаря программе туристического кешбэка.

Фото: Максим Платонов

На прошлой неделе сообщалось, что Казань вошла в топ-10 самых популярных направлений для путешествий по итогам осеннего этапа программы туристического кешбэка.

Рейтинг возглавляет Краснодарский край, на который приходится 70% заявок. На втором месте — Кавказские Минеральные Воды, а на третьем — Санкт-Петербург. Далее в топе идут республики Северного Кавказа (преимущественно Дагестан), Подмосковье, Калининград, Крым, Шерегеш.



Стоит отметить, что россиянам в рамках стартовавшего 25 августа осеннего этапа туристического кешбэка вернулось уже почти 1,5 миллиарда рублей.



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Максим Кокунин