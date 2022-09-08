В МИДе оценили организацию глобального форума молодых дипломатов в Казани

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высоко оценила организацию глобального форума молодых дипломатов и глобального молодежного саммита в Казани. Мероприятие проходило с 27 по 30 августа.

По ее словам, форум хорошо организовали, была проведена интересная и обширная программа.

Фото: tatarstan.ru

— Форум прошел под названием «Новое время для дипломатии», стал площадкой для открытого и свободного обмена мнениями. На сессиях 120 делегатов из 45 стран обсудили тренды современной мировой политики, роль России в формирующемся многополярном мире, перспективы перехода от глобализации к регионализации и другие. Были очень интересные спикеры, приветственные слова от главы МИД РФ Сергея Лаврова и Президента Татарстана Рустама Минниханова. Очень интересная и насыщенная программа, — сказала она во время брифинга по текущим вопросам внешней политики.



Казанский глобальный молодежный саммит посетили более 300 специалистов по делам молодежи из 67 стран — это специалисты из Ирана, Ливии, ОАЭ и других. Саммит проходил в рамках международной программы «Казань — Молодежная столица ОИС — 2022».



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Татьяна Леухина