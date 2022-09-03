Казанский УНИКС уступил «Зениту»
Казанский баскетбольный клуб УНИКС уступил санкт-петербургскому «Зениту». Второй матч межсезонья завершился со счетом 75:67.
В стартовой пятерке УНИКСа были заявлены Вячеслав Зайцев, Дэрил Мэйкон, Георгий Жбанов, Луи Лабери и Винс Хантер. Не участвовали Ненад Димитриевич, Андрей Воронцевич, Артем Забелин и Энтони Браун.
Напомним, 1 сентября казанский УНИКС обыграл «Зенит» в подготовительном матче к старту сезона. Игра завершилась счетом 72:63 (17:20, 19:12, 12:25, 15:15).
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