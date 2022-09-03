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Казанский УНИКС уступил «Зениту»

20:05, 03.09.2022
Казанский УНИКС уступил «Зениту»
Фото: пресс-служба УНИКСа

Казанский баскетбольный клуб УНИКС уступил санкт-петербургскому «Зениту». Второй матч межсезонья завершился со счетом 75:67.

В стартовой пятерке УНИКСа были заявлены Вячеслав Зайцев, Дэрил Мэйкон, Георгий Жбанов, Луи Лабери и Винс Хантер. Не участвовали Ненад Димитриевич, Андрей Воронцевич, Артем Забелин и Энтони Браун.

Напомним, 1 сентября казанский УНИКС обыграл «Зенит» в подготовительном матче к старту сезона. Игра завершилась счетом 72:63 (17:20, 19:12, 12:25, 15:15).

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Татьяна Демина
СпортБаскетбол Татарстан

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