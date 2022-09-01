УНИКС обыграл «Зенит»
Казанский УНИКС обыграл «Зенит» в подготовительном матче к старту сезона. Игра завершилась счетом 72:63 (17:20, 19:12, 12:25, 15:15).
Казанцы показали превосходство уже в первой половине встречи — 20:17 в пользу гостей. Решающей стала вторая половина встречи. В третьей четверти УНИКС прорвал оборону «Зенита». Счет десятиминутки — 12:25.
3 сентября команды сыграют снова. 5 и 6 сентября казанцы примут дома пермскую «Парму», 10—11 сентября в Нижнем Новгороде на Кубке Хайретдинова с участием хозяев, «Самары» и «Минска». 16—17 сентября казанцы сыграют с «Самарой».
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым