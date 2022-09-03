Рустам Минниханов поздравил работников нефтегазовой промышленности с их профессиональным праздником

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил работников нефтегазовой промышленности с их профессиональным праздником.

— Уважаемые работники нефтяной и газовой промышленности! Дорогие ветераны отрасли! Нефтяная и газовая промышленность — это основа татарстанской экономики и центр притяжения талантливых специалистов, инновационных технологий и техники. Являясь локомотивом для целого ряда смежных отраслей, сфера вашей профессиональной деятельности всегда была и остается надежным фундаментом для укрепления энергетического, индустриального, научного потенциала республики и повышения качества жизни людей. Благодаря вашему труду открываются современные производства, создаются новые рабочие места, условия для развития жилищного строительства, — сказал он.

Президент отметил, что несмотря на сложную геополитическую обстановку, сегодня продолжается реализация важных стратегических проектов республики по повышению эффективности нефтедобычи, обеспечению газом новых промышленных объектов, а также подведению газа к жилым объектам.

— В этот профессиональный праздник — День работников нефтяной и газовой промышленности хочу пожелать вам и вашим семьям крепкого здоровья и благополучия. Пусть успех сопровождает все ваши начинания, — цитирует главу республики его пресс-служба.

Фото: pixabay.com

Напомним, хедлайнером Дня нефтяника, который пройдет 3 сентября в Нижнекамске, станет Нюша. Праздничные мероприятия пройдут сразу на трех площадках: в парках «Солнечная поляна» и «Семья», а также в сквере им. Лемаева. Они начнутся в 10 утра, а завершатся в 22.00 праздничным салютом. Кроме Нюши на праздничном концерте, который начнется в 16.00, перед жителями города выступят Фирдус Тямаев, Натали, группа «Плазма», Наталья Гулькина и многие другие.

«День работников нефтяной и газовой промышленности» — профессиональный праздник, который отмечается ежегодно в первое воскресенье сентября согласно указу Президиума Верховного Совета СССР «Об установлении ежегодного праздника «Всесоюзного Дня работников нефтяной и газовой промышленности» от 28 августа 1965 года. В то время, являясь административными единицами страны, все Советские республики отмечали этот праздник вместе, но после перестройки и распада СССР ситуация изменилась. Обретя независимость, некоторые постсоветские регионы перенесли этот праздник на другой день, некоторые изменили его название, а некоторые и вовсе его упразднили.



В прошлом году на День нефтяника в Нижнекамске выступали ансамбль песни и танца «Нардуган», Данир Сабиров, группа «Оммаж».



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Максим Кокунин