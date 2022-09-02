Татарстан стал лидером рейтинга по развитию газового транспорта среди регионов

Татарстан занял позицию лидера среди российских регионов по уровню развития рынка газомоторного топлива по итогам 2021 года, сообщает ТАСС.



Республика получила 87,5 баллов из 100 возможных. Татарстан занял первое место, опередив Ростовскую область, которая в 2020 получила 85,1 баллов. Третье место разделили Санкт-Петербург и Башкортостан, набрав равное количество баллов — 78,1, сообщил исполняющий обязанности генерального директора «Газпром газомоторное топливо» Денис Корниенко.

После Татарстана, Ростовской области, Башкирии и Санкт-Петербурга в первую десятку рейтинга вошли Краснодарский край (77,4 балла из 100), Нижегородская область (75,5), Пермский край (75,1), Ставропольский край и Кемеровская область (по 74,4 балла), Свердловская область (74,1), Белгородская область (74), а также Волгоградская область (71,1). Тройку антилидеров составили Архангельская область (9,3), Карелия (11,3) и Смоленская область (16,4).

При составлении рейтинга учитывались объемы потребления газа в качестве моторного топлива в регионах, развитость заправочной инфраструктуры и эффективность ее использования. Учитывался уровень государственной поддержки программ по переводу транспорта на газ, динамика потребления газомоторного топлива, отношение количества автомобилей на метане к общему числу машин в каждом регионе рейтинга.

Всего исследование проводилось в 72 регионах России, 13 регионов не вошли в рейтинг из-за низкого уровня газификации в целом.

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Маргарита Головатенко