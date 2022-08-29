ТНВ проведет трансляцию праздничных мероприятий по случаю Дня Республики

Телеканал ТНВ 30 августа проведет прямую трансляцию с основных праздничных мероприятий в Казани, посвященных Дню города и Республики.



Первая трансляция начнется в 11.00 мск с площади перед театром Камала. Здесь выступят участники конкурса «Уйнагыз, гармуннар!» — «Играй, гармонь!» и состоится гала-концерт «Безнең заман».

В 19.000 мск начнется трансляция основного концерта, который пройдет на площадке перед расположенного по адресу улица Сибгата Хакима, 4. Хедлайнер концерта — музыкальная группа Uma2rman. Также на сцене выступят Филюс Кагиров, Ваня Дмитриенко и другие известные артисты.

В 22.00 мск начнется трансляция праздничного салюта.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, Татарстан отпразднует День Республики 30 августа. Это день в республике объявлен выходным. Торжества пройдут во всех городах и районах Татарстана.

Как выяснило «Реального время», Ваня Дмитриенко получил за свое выступление 1,4 миллиона рублей. Полная праздничная программа мероприятий в Казани — в материале.

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Маргарита Головатенко