Ушел из жизни экс-директор Болгарского музея-заповедника Рафаиль Махмутов

20 августа на 61-м году жизни скоропостижно скончался экс-директор Болгарского историко-архитектурного музея-заповедника Рафаиль Махмутов. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры Татарстана.

Он родился 8 сентября 1961 года. Махмутов возглавлял Болгарский музей-заповедник с 2000 по 2013 год. За время его руководства на территории музея произвели реставрационные работы в Черной палате, Белой палате, Малом минарете, Северном и Восточном мавзолеях, Ханской усыпальнице, памятниках археологии Малого городка, капитально отремонтировали здание музея истории церкви Успения, обустроили комплекс колодца Габдрахмана.

Фото: tatarstan.ru

При поддержке Махмутова проводились масштабные археологические исследования на территории городища в 2010-2017 годах в рамках реализации Комплексного проекта «Культурное наследие Татарстана: древний город Болгар и остров-град Свияжск». При нем построили новые объекты туристической инфраструктуры: Речной вокзал с Музеем Болгарской цивилизации, памятный знак в часть принятия ислама, комплекс «Музей хлеба», палаточный лагерь для паломников, фестивально-событийный комплекс, комплекс Белой мечети с медресе, ремесленные мастерские и сувенирные лавки.

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Татьяна Леухина