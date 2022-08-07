Казанская спортшкола по лыжным гонкам и спортивному ориентированию закупает снежную пушку

В Казани спортивная школа по лыжным гонкам и спортивному ориентированию решила приобрести систему искусственного оснежения лыжных трасс. На это из внебюджетных средств учреждения направят почти 7,9 миллиона рублей.

Снежная пушка, она же снегогенератор, предназначенная для выработки искусственного снега, должна быть доставлена исполнителем в здание на ул. Футбольной, 1. Выполнить задание необходимо до 1 декабря.

Снегогенератор должен быть новым, выпущенным не раньше 2021 года, следует из документации на портале госзакупок. «Товар не бракованный, механически не поврежденный и не пришедший в негодность, не фальсифицированный», — требует заказчик.

Согласно данным сайта электронного образования в Татарстане, спортивная школа по лыжным гонкам и спортивному ориентированию основана в Казани в 1969 году. В ней обучаются более 600 воспитанников.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина