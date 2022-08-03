Ректору РАНХиГС заменили домашний арест на подписку о невыезде

Следователь смягчил меру пресечения обвиняемому в хищении ректору РАНХиГС Владимиру Мау — ее заменили с домашнего ареста на подписку о невыезде, сообщил «РИА Новости» в среду источник, близкий к следствию.



— Следователь изменил меру пресечения Владимиру Мау на подписку, теперь он может ездить на дачу, — сказал изданию в среду источник, близкий к следствию.

На днях следствие подало в Тверской суд Москвы ходатайство о продлении домашнего ареста, однако теперь его должны снять с рассмотрения.

Фото: realnoevremya.ru

О задержании Владимира Мау стало известно 30 июня. В тот же день Тверской районный суд Москвы отправлял ректора РАНХиГС под домашний арест до 7 августа. Дело основано на показаниях бывшего заместителя министра просвещения Марины Раковой и на основании материалов оперативно-розыскной деятельности, в частности телефонной переписки.



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Маргарита Головатенко