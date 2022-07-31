«Татавтодор» закупает битум за 658 миллионов рублей

Фото: Ринат Назметдинов

«Татавтодор» объявил тендер на поставку нефтяного дорожного битума для строительства автомобильных дорог в различных районах Татарстана за 658 миллионов рублей. Он опубликован на портале госзакупок.

В основные характеристики поставляемого товара входят: температура размягчения не ниже 49°С; растяжимость при 25°С не менее 62 см, при 0°С — не менее 3,7 см; температура самовоспламенения не ниже 368°С; температура хрупкости не выше -18°С.

Битум необходимо направить по адресам:

Аксубаево, ул. Сульча, 60а;

Апастовский район, п. Каратунского ХПП, ул. Центральная, 42;

Арск, ул. Вокзальная, 86а;

Буинский район, Адав-Тулумбаевское сельское поселение (вблизи с. Мещеряково), территория АБЗ «Татавтодор»;

Мамадышский район, поселок совхоза Пятилетка, АБЗ ДРСУ;

Мензелинский район, поселок Холодный Ключ;

Нижнекамск, Промзона, 2;

Лаишевский район, прилегающая зона Международного аэропорта Казань, производственная база АО «Татавтодор»;

Кукмор, ул. Восточная, 31.

Заявку на участие в электронном аукционе можно подать до 16 августа, итоги подведут 17 августа.

Фото: mindortrans.tatarstan.ru

В начале июля «Татавтодор» объявил тендер на поставку щебня и песка за 111 млн рублей. Их будут использовать в производстве асфальтобетонных смесей для устройства слоев основания и внешнего покрытия автомобильных дорог.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин