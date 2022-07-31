«Татавтодор» закупает битум за 658 миллионов рублей
«Татавтодор» объявил тендер на поставку нефтяного дорожного битума для строительства автомобильных дорог в различных районах Татарстана за 658 миллионов рублей. Он опубликован на портале госзакупок.
В основные характеристики поставляемого товара входят: температура размягчения не ниже 49°С; растяжимость при 25°С не менее 62 см, при 0°С — не менее 3,7 см; температура самовоспламенения не ниже 368°С; температура хрупкости не выше -18°С.
Битум необходимо направить по адресам:
- Аксубаево, ул. Сульча, 60а;
- Апастовский район, п. Каратунского ХПП, ул. Центральная, 42;
- Арск, ул. Вокзальная, 86а;
- Буинский район, Адав-Тулумбаевское сельское поселение (вблизи с. Мещеряково), территория АБЗ «Татавтодор»;
- Мамадышский район, поселок совхоза Пятилетка, АБЗ ДРСУ;
- Мензелинский район, поселок Холодный Ключ;
- Нижнекамск, Промзона, 2;
- Лаишевский район, прилегающая зона Международного аэропорта Казань, производственная база АО «Татавтодор»;
- Кукмор, ул. Восточная, 31.
Заявку на участие в электронном аукционе можно подать до 16 августа, итоги подведут 17 августа.
В начале июля «Татавтодор» объявил тендер на поставку щебня и песка за 111 млн рублей. Их будут использовать в производстве асфальтобетонных смесей для устройства слоев основания и внешнего покрытия автомобильных дорог.
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