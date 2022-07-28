Новости общества

09:51 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

На ограждение территории Болгарского музея-заповедника выделят почти 4 миллиона рублей

08:34, 28.07.2022
На ограждение территории Болгарского музея-заповедника выделят почти 4 миллиона рублей
Фото: Максим Платонов

Территорию «Болгарского государственного историко-архитектурного музея-заповедника» оградят в этом году за 3,7 миллиона рублей. Работы проведут в рамках обновления города в честь 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией.

Подрядчика ищет Болгарский музей-заповедник. Работы планируется начать этим летом, а закончить к концу сентября. Ограждают территорию заповедника из соображений охраны окружающей среды.

Фото: Ринат Назметдинов

Напомним, что в честь 1100-летия официального принятия ислама Волжской Булгарией на территории заповедника проводится серия ремонтных работ. К настоящему моменту город продолжают обновлять. Планируется реставрация нескольких памятников культурного наследия, а также ремонт въездных ворот.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Елизавета Пуншева
ОбществоИнфраструктураИсторияКультура Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также