На ограждение территории Болгарского музея-заповедника выделят почти 4 миллиона рублей
Территорию «Болгарского государственного историко-архитектурного музея-заповедника» оградят в этом году за 3,7 миллиона рублей. Работы проведут в рамках обновления города в честь 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией.
Подрядчика ищет Болгарский музей-заповедник. Работы планируется начать этим летом, а закончить к концу сентября. Ограждают территорию заповедника из соображений охраны окружающей среды.
Напомним, что в честь 1100-летия официального принятия ислама Волжской Булгарией на территории заповедника проводится серия ремонтных работ. К настоящему моменту город продолжают обновлять. Планируется реставрация нескольких памятников культурного наследия, а также ремонт въездных ворот.
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