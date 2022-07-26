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На проведение экскурсии для студентов самарского колледжа в Казань и Тетюши выделят 1,3 миллиона рублей

05:23, 26.07.2022
На проведение экскурсии для студентов самарского колледжа в Казань и Тетюши выделят 1,3 миллиона рублей
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Главное управление организации торгов Самарской области опубликовало тендер на проведение теплоходной экскурсии для студентов ГБПОУ «СМК им Н. Ляпиной». Как указано на сайте госзакупок, начальная цена контракта — 1,3 миллиона рублей.

Поездка по маршруту Самара — Казань — Тетюши — Самара будет длиться 4 дня и включать в себя культурно-развлекательные программы для обучающихся и их сопровождающих. В общую стоимость также войдут трехразовое питание и автобусные экскурсии. Всего в поездке будут участвовать 80 студентов и преподавателей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В начале июня в Казань прибыл первый рейс теплохода «Валдай 45Р» из Чебоксар. Это был пробный рейс. Планируется, что маршрут будет работать ежедневно до 11 сентября.

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Елизавета Пуншева
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