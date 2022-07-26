На проведение экскурсии для студентов самарского колледжа в Казань и Тетюши выделят 1,3 миллиона рублей

Главное управление организации торгов Самарской области опубликовало тендер на проведение теплоходной экскурсии для студентов ГБПОУ «СМК им Н. Ляпиной». Как указано на сайте госзакупок, начальная цена контракта — 1,3 миллиона рублей.



Поездка по маршруту Самара — Казань — Тетюши — Самара будет длиться 4 дня и включать в себя культурно-развлекательные программы для обучающихся и их сопровождающих. В общую стоимость также войдут трехразовое питание и автобусные экскурсии. Всего в поездке будут участвовать 80 студентов и преподавателей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В начале июня в Казань прибыл первый рейс теплохода «Валдай 45Р» из Чебоксар. Это был пробный рейс. Планируется, что маршрут будет работать ежедневно до 11 сентября.

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Елизавета Пуншева