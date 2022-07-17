В Казани до 30 декабря ограничат движение по улице Салиха Батыева

В Казани с 18 июля ограничат движение по улице Салиха Батыева. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

Для движения полностью закроют проезжую часть на участке от здания №1 по ул.Салиха Батыева до пересечения с ул.Кул Гали. Ограничения будут действовать до 30 декабря. Это связано со строительством жилого дома по ул.Кул Гали.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также с 18 июля в столице Татарстана ограничат движение возле домов №13 и №25, корп. 2 по улице Губкина. Это связано со строительством сетей водоснабжения.



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Татьяна Леухина