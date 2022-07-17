На контроль строительства здания межрайонной ИФНС России в Казани направят почти 10 миллионов рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани на строительный контроль при возведении административного здания Межрайонной ИФНС России №20 по Татарстану готовы выделить более 9,6 миллиона рублей. Объект расположится по ул. 25-го Октября.

Средства на строительный контроль выделяют из федерального бюджета. Подрядчика ищет Управление ФСИН по Татарстану.

От исполнителя требуется составлять месячный отчет. В нем он должен указать серьезные недостатки и дефекты, если таковые имели место, причины их возникновения, а также предложения по путям и срокам их устранения.

Скриншот документации к тендеру

Подрядчик должен приступить к выполнению задания 5 августа 2022 года. Контроль будет вестись до полного завершения строительства здания.

Скриншот документации к тендеру

Год назад «Реальное время» писало, что Управление Федеральной налоговой службы по Татарстану не смогло согласовать эскизный проект административного здания, которое планируется построить в 2022-м в Кировском районе Казани. Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия выдал отрицательное заключение на фасадное решение компании «Гипроспецпроект», предписав подрядчику ведомства сократить высотность здания до 12 метров. Детали — в материале «Реального времени».



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Карина Хакимова