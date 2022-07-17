На контроль строительства здания межрайонной ИФНС России в Казани направят почти 10 миллионов рублей
В Казани на строительный контроль при возведении административного здания Межрайонной ИФНС России №20 по Татарстану готовы выделить более 9,6 миллиона рублей. Объект расположится по ул. 25-го Октября.
Средства на строительный контроль выделяют из федерального бюджета. Подрядчика ищет Управление ФСИН по Татарстану.
От исполнителя требуется составлять месячный отчет. В нем он должен указать серьезные недостатки и дефекты, если таковые имели место, причины их возникновения, а также предложения по путям и срокам их устранения.
Подрядчик должен приступить к выполнению задания 5 августа 2022 года. Контроль будет вестись до полного завершения строительства здания.
Год назад «Реальное время» писало, что Управление Федеральной налоговой службы по Татарстану не смогло согласовать эскизный проект административного здания, которое планируется построить в 2022-м в Кировском районе Казани. Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия выдал отрицательное заключение на фасадное решение компании «Гипроспецпроект», предписав подрядчику ведомства сократить высотность здания до 12 метров. Детали — в материале «Реального времени».
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