В Казани во вторник произошло 156 ДТП

Фото: ГИБДД Казани

В Казани во вторник, 12 июля, произошло 156 ДТП, в четырех из них пострадали люди. В городе случились два столкновения, наезд на стоящее ТС и наезд на пешехода, сообщили в ГИБДД города.

Семерых водителей задержали в пьяном состоянии, у еще девяти водителей не было прав на управление транспортом. В отделы полиции доставили четырех граждан, которых заподозрили в совершении преступлений.

Фото: Илья Репин

В Казани в понедельник произошло 148 ДТП. В столице Татарстана случились два наезда на пешехода, столкновение и наезд на стоящее ТС. 11 водителей задержали в пьяном состоянии, у еще четырех водителей не было прав.

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Маргарита Головатенко