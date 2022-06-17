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Правительство России рассмотрит запрет иностранного ПО для критической инфраструктуры

05:34, 17.06.2022
Правительство России рассмотрит запрет иностранного ПО для критической инфраструктуры
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Замглавы Минцифры России Максим Паршин рассказал, что уже согласован законопроект, запрещающий негосударственным объектам критической информационной инфраструктуры (КИИ) закупать зарубежное ПО. Об этом сообщает «РИА Новости».

Он напомнил, что в марте российский президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий госзаказчикам с 31 марта закупать иностранный софт для критической информационной инфраструктуры без согласования с профильным ведомством. С 2025 года использование иностранных программ на объектах критической информационной инфраструктуры будет полностью запрещено.

По словам Паршина, новый закон распространит похожие нормы любые объекты, в том числе негосударственные объекты КИИ. Он скоро будет внесен на обсуждение в правительство.

Фото: Максим Платонов

Также до 1 августа Минцифры России собирается разработать план замены зарубежного программного обеспечения для госорганов на отечественное. Ведомство разработает форму сбора данных по используемому иностранному ПО. До 1 июля ее должны будут заполнить все федеральные министерства и ведомства, а также регионы. На основе этих сведений Минцифры до 1 августа подготовит план реализации новых типовых решений на платформе «Гостех» для замены компьютерных программ.

Дарья Акимова
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