Правительство России рассмотрит запрет иностранного ПО для критической инфраструктуры

Замглавы Минцифры России Максим Паршин рассказал, что уже согласован законопроект, запрещающий негосударственным объектам критической информационной инфраструктуры (КИИ) закупать зарубежное ПО. Об этом сообщает «РИА Новости».

Он напомнил, что в марте российский президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий госзаказчикам с 31 марта закупать иностранный софт для критической информационной инфраструктуры без согласования с профильным ведомством. С 2025 года использование иностранных программ на объектах критической информационной инфраструктуры будет полностью запрещено.

По словам Паршина, новый закон распространит похожие нормы любые объекты, в том числе негосударственные объекты КИИ. Он скоро будет внесен на обсуждение в правительство.

Фото: Максим Платонов

Также до 1 августа Минцифры России собирается разработать план замены зарубежного программного обеспечения для госорганов на отечественное. Ведомство разработает форму сбора данных по используемому иностранному ПО. До 1 июля ее должны будут заполнить все федеральные министерства и ведомства, а также регионы. На основе этих сведений Минцифры до 1 августа подготовит план реализации новых типовых решений на платформе «Гостех» для замены компьютерных программ.

Дарья Акимова