СК России оценивает размер ущерба Мариуполю в 45,9 млрд рублей

Фото: Максим Платонов

Следственный комитет России проводит экспертную оценку размера и характера причиненного Мариуполю ущерба. По данным на сегодняшний день, он оценивается более чем в 45,9 млрд рублей, сообщается на сайте СК РФ.

Отмечается, что на данный момент завершены исследования 350 поврежденных и разрушенных объектов, включая объекты социального и культурного назначения.

— Следователями и криминалистами осмотрено более 2 400 объектов города, в том числе: школы; высшие и профессионально-технические учебные заведения; детские сады и детские дома; больницы и поликлиники; драмтеатр; бассейн; здания БТИ, прокуратуры, полиции, городской библиотеки, домов культуры и детского творчества, православных храмов и мечети, а также многоквартирные жилые дома, — говорится в сообщении.

Фото: pixabay.com

19 июня глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела приграничного с Украиной хутора Кучеров Беловского района в Курской области.

Напомним, в воздушное пространство района проник беспилотник ВФУ и сбросил боекомплект. В результате незначительно пострадал один из домов на окраине населенного пункта.

Бастрыкин поручил в кратчайшие сроки установить причастных к произошедшему и доложить обо всех обстоятельствах инцидента.



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Максим Кокунин