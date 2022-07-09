Минниханов и Файзуллин приняли участие в праздничном намазе по случаю Курбан-байрама в Галеевской мечети

Фото: пресс-служба президента РТ

Сегодня в Галеевской мечети Казани президент Татарстана Рустам Минниханов и министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин приняли участие в праздничной молитве по случаю Курбан-байрама.

С праздничной проповедью к прихожанам обратился первый заместитель муфтия республики Ильфар хазрат Хасанов. Он рассказал об истории и традициях праздника, а также о глубинном смысле обряда жертвоприношения. Хазрат отметил, что в этом году Курбан-байрам в связи с празднованием 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией имеет особое значение.

Фото: пресс-служба Президента РТ

В Казани начались празднования Курбан-байрама, который ежегодно отмечается в 10-й день месяца зуль-хиджа. Так, в 2.30 в столице Татарстана состоялся утренний намаз, а с 02.35 до 03.10 — рецитация Священного Корана. С 03.10 до 03.40 в мечетях прошел праздничный вагаз, а в 3.41 состоялся гает-намаз, после которого в 03.45 началась проповедь на арабском языке и чтение Корана.

Фото: пресс-служба Президента РТ

Традиционно президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с этим праздником.



— Курбан-байрам, славящийся своими многовековыми традициями милосердия и благотворительности, по праву является одним из наиболее почитаемых и значимых торжеств в нашей республике. Особое звучание он приобретает в нынешнем году — в связи с празднованием на общероссийском уровне 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией, — сказано в обращении.

Он подчеркнул, что Курбан — это священная заповедь Всевышнего, и напомнил, что в непростое время человеческие качества и доброта особенно важны и востребованы.

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Максим Кокунин