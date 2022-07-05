За сутки в Россию эвакуировали более 22 тысяч человек из ДНР, ЛНР и с Украины

В Россию за прошедшие сутки из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик эвакуировали более 22 тысяч человек. Об этом сообщил руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию генерал-полковник Михаил Мизинцев.

С начала спецоперации на территорию России эвакуировали 2 335 067 человек, из которых 368 199 детей.

Фото: function.mil.ru

Российскую границу пересекли 364 375 автомобилей, в том числе за сутки — 4 534. Всего проверено: 3 751,31 гектара территории, 35 зданий (из них 13 социально значимых объектов); два моста и 9,64 километра дорог. Обнаружено и обезврежено 48 232 взрывоопасных предмета, сообщает пресс-служба Минобороны России.

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Татьяна Леухина