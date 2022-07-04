Исполком Актанышского района Татарстана утвердил новую программу профилактики терроризма и экстремизма

Исполком Актанышского района Татарстана утвердил муниципальную программу профилактики терроризма и экстремизма на 2021—2023 года. Ее бюджет составит 495 тысяч рублей.

Согласно документу, на 2021 год из исполкома Актанышского района на реализацию программы профилактики терроризма и экстремизма выделялось 160 тысяч рублей. На это год предусмотрено 165 тысяч, а на следующий — 170 тысяч.

В программе указано, что на сегодняшний день в Актанышском районе Татарстана не выявлено деятельности экстремистски настроенных организаций. «Состоящих на учете в правоохранительных органах указанной категории молодежных групп тоже не имеется», — гласит текст документа.

Одна из основных целей программы — повышение уровня защищенности жизни и спокойствия жителей Актанышского района, их законных прав и интересов на основе противодействия терроризму и экстремизму, профилактики и предупреждения их проявлений.

Фото: aktanysh.tatarstan.ru

Координацией деятельности по профилактике терроризма и экстремизма в Актанышском районе занимается антитеррористическая комиссия, говорится в программе. Решения, которые она принимает, обязательны к исполнению для руководителей предприятий, организаций и учреждений муниципалитета.

До этого действовала муниципальная программа профилактики терроризма и экстремизма в Актанышском районе на 2018—2020 годы. Она позволила сформировать организационные механизмы противодействия идеологии терроризма, уверяют власти.

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Татьяна Демина