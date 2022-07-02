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В казанском парке им. Горького пройдет «Курбан-фест»

14:58, 02.07.2022 2
В казанском парке им. Горького пройдет «Курбан-фест»
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В парке имени М. Горького 10 июля пройдет традиционный семейный фестиваль «Курбан-фест». В этом году он будет посвящен 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией.

Концепция фестиваля предполагает сохранение семейных ценностей, духовных и религиозных традиций. Организаторы подготовили для гостей насыщенную праздничную программу, которая начнется в 13.00 и продлится до 17.00.

На территории парка организуют мастер-классы, игры для детей и родителей, а еще выставки. На фестивале будут работать фотозоны и зона аквагрима. Также запланированы мыльное шоу и научное преставление, сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

В прошлом году фестиваль проводили 20 июля. На празднике были организованы три развлекательные зоны — «Связь времен — прошлое, настоящее, будущее».

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Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 02 июл
    Ничего се, из курьан байрама тоже сделали фест
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    Анонимно 02 июл
    Это как издевательство - такое название. Кто это придумал? И для кого?
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