В Госдуме высказались о необходимости развития речного туризма

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Для развития речного туризма в России необходима отдельная федеральная программа, считает председатель Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев, такое мнение он выразил на пленарном заседании Чебоксарского экономического форума.



По его словам, потенциал для создания такой программы есть. Она должна включать в себя элементы субсидирования, строительство портов и строительство инфраструктуры. Тарбаев считает, что финансироваться программа должна как из регионального, так и из федерального бюджета. В частности, есть перспектива для отдельного законопроекта, дающего исполнительной власти возможность выделить финансовые инструменты для развития речного туризма.

— Мы сегодня находимся с вами в Чебоксарах — это полумиллионный город. В 140 км отсюда находится Казань — миллионник, ниже по Волге находятся Нижний Новгород, Самара, Волгоград. И через все эти регионы проходит такая большая артерия — Волга-река, которая недооценена и с точки зрения пассажирских перевозок, и с точки зрения туристического потенциала, — указал Тарбаев.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Препятствуют развитию туризма несколько факторов, считает председатель комитета Госдумы — это «реальные инструменты финансирования и отсутствие полноценного флота на Волге, а еще отсутствие портов, причалов и инфраструктуры в целом.

Глава Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов накануне упоминал, что туристический поток на Волге не растет из-за отсутствия современного речного флота. Посещение туристами острова-града Свияжска приближается к 1 миллиону человек, Тетюши перешагнули за 100 тысяч посетителей, но только «по реке» нет прироста.



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Маргарита Головатенко