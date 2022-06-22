Немецкий завод Leoni в Челнах выкупила компания из Нижнекамска

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Немецкий завод Leoni в Набережных Челнах выкупила нижнекамская компания «Преттль-НК». Таким образом завод увеличил производственные мощности вдвое и сохранил рабочие места, сообщает «НТР-24».



Предприятия выпускают кабели и жгуты для автомобилей, которые также ставятся на автобусы и электробусы. Основной заказчик — челнинский КАМАЗ.

— Сейчас мы можем закрыть всю потребность российского автомобильного рынка, то же самое и по бытовой технике. Сейчас у нас и Haier присутствует, они тоже занимаются локализацией, и мы тоже готовы их обеспечить проводом для сетевых шнуров, — сказал управляющий компании «Преттль-НК» Олег Поляк.

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Маргарита Головатенко