В Казани в воскресенье произошло 105 ДТП

Фото: ГИБДД Казани

В Казани в воскресенье, 19 июня, произошло 105 ДТП, в четырех из которых пострадали люди. Об этом сообщили в ГИБДД города.

В столице Татарстана зарегистрировали два наезда на пешехода, наезд на препятствие с последующим опрокидыванием и падение пассажира в общественном транспорте.

Сотрудники Госавтоинспекции задержали семерых пьяных водителей, у еще трех автомобилистов не было прав на управление транспортом. В отделы полиции доставили пять граждан, которых заподозрили в совершении преступлений.

Фото: realnoevremya.ru

18 июня в Казани произошло 112 ДТП, из них два с пострадавшими. В минувшую субботу задержали девять водителей, находившихся за рулем в нетрезвом виде, и одного без водительских прав. По подозрению в совершении преступлений в отделы полиции доставили двоих человек.

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Маргарита Головатенко