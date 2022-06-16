В МЧС по Татарстану опровергли информацию о новом возгорании в Алафузовском театре

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Татарстану

Нового возгорания в Алафузовском театре — арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык» нет. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по Татарстану.

О возгорании стало известно сегодня утром из СМИ. По их данным, на территории театра тлел мусор.

— Информация о пожаре не подтверждается, — заявили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по республике.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Татарстану

Пожар в Алафузовском театре случился во вторник. Произошло возгорание в чердачном помещении с переходом на кровлю. Из здания самостоятельно эвакуировались порядка 80 человек. Локализовать возгорание на площади 500 кв. метров удалось лишь спустя 5 часов, к 16:33. Полностью пожар потушили к шести часам вечера.



Вчера в управлении МВД по Казани сообщили о возбуждении уголовного дела о поджоге здания Алафузовского театра, где располагается арт-резиденция «Созвездие–Йолдызлык», по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» (ст. 167 ч. 2 УК РФ).



Татьяна Леухина