В Алькеевском районе Татарстана жители Сиктерме-Хузангаево просят переименовать село — видео

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В Алькеевском районе Татарстана жители села Сиктерме-Хузангаево просят его переименовать. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Переименование они затеяли, чтобы вернуть деревне историческое название — без второй части. За свою почти 300-летнюю историю она сменила несколько названий. В 1981 году ее переименовывали в Хузангаево в честь уроженца села, известного чувашского поэта Петра Хузангая. В 2004 году село получило свое нынешнее название.

По словам руководителя исполкома Старохурадинского сельского поселения Ивана Кудряшова, инициаторы видят в этом историческую справедливость. Имя поэта продолжит носить одно из крупнейших предприятий Алькеевского района — ООО «Хузангаевское». В настоящее время по вопросу переименования села создана рабочая группа. Общественные слушания назначены на 24 июня.

В феврале в Татарстане утвердили план основных мероприятий, посвященных празднованию 1100-летия официального принятия ислама Волжской Булгарией. Согласно ему, в текущем году в Казани и Болгаре планируют присвоить название улице, скверу или парку в честь этого события.

Дарья Акимова