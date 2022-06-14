Казанца заподозрили в покушении на убийство вилкой

Следственные органы СК России по Татарстану возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство» в отношении 38-летнего казанца. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, инцидент произошел в июне текущего года. Подозреваемый находился в гостях по улице Гагарина. В какой-то момент один из мужчин начал возмущаться тем, что его сожительница обслуживает сидевших за столом. В ответ подозреваемый ударил собеседника вилкой в левое плечо. В дальнейшем 35-летнего потерпевшего доставили в больницу, где ему оказали квалифицированную медицинскую помощь.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Причастность к совершению преступления подозреваемый признал частично. Расследование уголовного дела продолжается.



В апреле в Татарстане задержали мужчину, который пытался убить знакомого, открыв конфорки газовой плиты.

Татьяна Леухина