Рогозин рассказал об исследованиях НЛО российскими учеными

Глава корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин рассказал, что ученые в Российской академии наук исследуют факты появления так называемых НЛО в истории человечества. Об этом сообщает ТАСС.

— Если говорить о конкретных фактах, которые, может быть, за историю человечества на Земле имели место, так называемые НЛО, о чем NASA говорит, то хочу сказать, что эти исследования велись и ведутся у нас в академии наук в том числе, собираются факты, они проверяются, — сказал он.

По словам Рогозина, на 99,9% случаи с неизвестными объектами в небе являются атмосферными или иными физическими явлениями, которые не связаны с реальной гипотезой появления НЛО. Но в то же время он отметил, что допускает вероятность их существования.

Фото: government.ru

Он также добавил, что лично знаком со свидетельствами летчиков, которые в 70-х годах во время испытательных полетов видели необычные явления, потом брали карандаш, бумагу и зарисовывали то, что видели.

— Обычно то, о чем мы говорим, появлялось во время первого испытательного полета. Я беседовал с NASA, там тоже есть сторонники того, что, возможно, мы являемся объектом внешнего наблюдения. Хотелось бы в это верить, — заключил глава Роскосмоса.

28 апреля 2020 года Министерство обороны США опубликовало три видеозаписи, сделанных с бортов боевых самолетов. На этих роликах можно заметить непонятные объекты, которые эксперты квалифицируют как «неопознанные воздушные явления».

В Пентагоне отмечают, что записи уже утекли в Сеть и ВМС США даже признавали подлинность видео.



Максим Кокунин