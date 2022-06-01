За неделю в России подорожали маргарин, рис и печенье

В России с 21 по 27 мая текущего года дефляция сократилась до нулевого уровня. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

За указанный период в стране подорожали смеси сухие молочные для детского питания (+1,1%), маргарин (+1%), консервы мясные для детского питания (+0,8%), рис (+0,7%), соль поваренная (+0,6%), колбасы вареные и печенье (+0,5%) и другие продукты.

Фото: realnoevremya.ru

В то же время на 0,5% сократилась стоимость свинины. Мясо кур подешевело на 0,4%, крупа гречневая и вермишель — 0,3%, макаронные изделия — 0,1%. Еще на 3% снизились цены на яйца куриные.



С 14 по 20 мая Росстат зафиксировал недельную дефляцию в 0,02%. Тогда в стране подешевели свинина и мясо кур, рыба мороженая и макаронные изделия, молоко стерилизованное и мука пшеничная.

Диана Жиленкова