В Бугульме при пожаре погиб человек — прокуратура взяла под контроль ход проверки

Фото: прокуратура РТ

Сегодня около 4 часов утра стало известно о том, что в Бугульме загорелся частный дом по адресу улица Казанская, 42. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

На место прибыла пожарная бригада. При тушении огня в одной из комнат они обнаружили обгоревшее тело мужчины. Предположительно это был хозяин дома 1962 года рождения, пенсионер и инвалид третьей группы. По предварительной информации, причиной пожара могла стать неосторожность при курении.

На место происшествия выезжал Бугульминский городской прокурор Артем Кривоносов. По факту случившегося проводят доследственную проверку. Ее ход и результаты контролирует прокуратура города.

Фото: прокуратура РТ

В апреле прокуратура Вахитовского района Казани организовала проверку по факту пожара в отеле «Капитал». Инцидент произошел10 апреля днем. Пострадавших в результате возгорания не было.

Дарья Акимова