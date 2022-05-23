В Ростуризме назвали минимальную стоимость отдыха в Татарстане

В Ростуризме рассказали о минимальной стоимости отдыха в Татарстане и других регионах России. Об этом сообщает «РИА Новости».

Так, по данным ведомства, в санатории республики можно отправиться на лето по путевкам стоимостью от 44 тысяч рублей на двоих за неделю с перелетом и питанием. Столько же стоит и отдых в Калининградской области. Кроме того, недельное проживание в трехзвездочном отеле в Крыму или Краснодарском крае с трехразовым питанием можно забронировать за 30-40 тысяч рублей на двоих. Доступны туры в Санкт-Петербург по цене 10 тысяч рублей на человека на два дня или по Золотому кольцу на пять дней за 21 тысячу рублей.

Недавно сообщалось, что Казань за первые десять дней мая посетили 200 тысяч туристов. Это на 50 тысяч больше, чем в прошлом году. Также о том, что Татарстан вошел в число наиболее популярных направлений для путешествий на майские праздник, рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова.

Дарья Акимова