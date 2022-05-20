В Казани с 20 мая по 28 июня поэтапно перекроют движение по улице Фучика

Фото: Олег Тихонов

В Казани на нескольких участках автомобильной дороги возле дома №106а по улице Фучика временно ограничат движение, сообщает пресс-служба мэрии города.

Отмечается, что такая ситуация связана с работами по выносу коммуникаций из зоны строительства на первом участке второй линии метрополитена.

С 20 по 31 мая для движения транспорта будет частично закрыта дорога в направлении движения от улицы Минской в сторону улицы Ломжинской.

С 1 по 14 июня будет частично закрыт центральный участок проезжей части в направлении движения от улицы Минской в сторону улицы Ломжинской.

С 15 по 28 июня будет частично перекрыт участок дороги в направлении движения от улицы Ломжинской в сторону улицы Минской.

Фото: Максим Платонов

Движение по улице Фучика возле домов №145а и №149 уже временно ограничивалось с 27 апреля по 7 мая, а также возле дома №108 — с 8 по 19 мая. Ограничения также были связаны с работами по выносу коммуникаций из зоны строительства метрополитена.

Также 12 мая стало известно, что в Казани с 17 мая по 24 октября ограничат движение на участке автодороги по улице Амирхана. Ограничения коснутся проезжей части на участке от улицы Чуйкова до улицы Миля. Это связано с ремонтом дорожного покрытия.

Максим Кокунин