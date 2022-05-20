В Набережных Челнах начислят плату за отопление в мае

В Набережных Челнах в квитанциях за май начислят платеж за теплоснабжение. Это связано с переносом срока завершения отопительного сезона, заявил директор филиала «Татэнерго» — Набережночелнинских тепловых сетей Айрат Зайнуллин.

При этом дома обогревали до 30 апреля, детсады и школы — до конца майских праздников. Всего отопительный сезон в городе продлился 233 дня.

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— Мы ради комфорта работаем, а не ради бюрократии. Там дети, температура низкая, приборы учета считают. Мы свои деньги за поставленное тепло получим, — заявил Зайнуллин.

Отопительный сезон в Челнах должен был завершиться 23 апреля, передают «Челнинские известия».



В Казани отопительный сезон завершился 28 апреля на фоне похолодания. Позже мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин объяснял, что власти руководствуются четкими нормативами.

— Мы стараемся подстраиваться. В апреле нас завалили жалобами отключить отопление. Сейчас говорят, что холодно. Есть четкие нормативы, когда отключать. Это не просто вентиль на кухне.

Татьяна Леухина