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В Набережных Челнах начислят плату за отопление в мае

07:20, 20.05.2022 1
В Набережных Челнах начислят плату за отопление в мае
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Набережных Челнах в квитанциях за май начислят платеж за теплоснабжение. Это связано с переносом срока завершения отопительного сезона, заявил директор филиала «Татэнерго» — Набережночелнинских тепловых сетей Айрат Зайнуллин.

При этом дома обогревали до 30 апреля, детсады и школы — до конца майских праздников. Всего отопительный сезон в городе продлился 233 дня.

Фото: pixabay.com

— Мы ради комфорта работаем, а не ради бюрократии. Там дети, температура низкая, приборы учета считают. Мы свои деньги за поставленное тепло получим, — заявил Зайнуллин.

Отопительный сезон в Челнах должен был завершиться 23 апреля, передают «Челнинские известия».

В Казани отопительный сезон завершился 28 апреля на фоне похолодания. Позже мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин объяснял, что власти руководствуются четкими нормативами.

— Мы стараемся подстраиваться. В апреле нас завалили жалобами отключить отопление. Сейчас говорят, что холодно. Есть четкие нормативы, когда отключать. Это не просто вентиль на кухне.

Татьяна Леухина
ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 07:32
    в апреле было холодноникто не жаловался.
    норматив не выполнен ПЯТЬ ДНЕЙ должна держаться температура вы 8 градусов тепла в среднем

    вообщем тепло в казани было отключено с нарушениями нормативов!!.
    и не надо врать про жалобы
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