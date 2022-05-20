В Набережных Челнах начислят плату за отопление в мае
В Набережных Челнах в квитанциях за май начислят платеж за теплоснабжение. Это связано с переносом срока завершения отопительного сезона, заявил директор филиала «Татэнерго» — Набережночелнинских тепловых сетей Айрат Зайнуллин.
При этом дома обогревали до 30 апреля, детсады и школы — до конца майских праздников. Всего отопительный сезон в городе продлился 233 дня.
— Мы ради комфорта работаем, а не ради бюрократии. Там дети, температура низкая, приборы учета считают. Мы свои деньги за поставленное тепло получим, — заявил Зайнуллин.
Отопительный сезон в Челнах должен был завершиться 23 апреля, передают «Челнинские известия».
В Казани отопительный сезон завершился 28 апреля на фоне похолодания. Позже мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин объяснял, что власти руководствуются четкими нормативами.
— Мы стараемся подстраиваться. В апреле нас завалили жалобами отключить отопление. Сейчас говорят, что холодно. Есть четкие нормативы, когда отключать. Это не просто вентиль на кухне.
комментарии
норматив не выполнен ПЯТЬ ДНЕЙ должна держаться температура вы 8 градусов тепла в среднем
вообщем тепло в казани было отключено с нарушениями нормативов!!.
и не надо врать про жалобы