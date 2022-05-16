В Казани прошел отбор спортсменов в «Школу баскетбола» СИБУРа
В Казани в рамках всероссийского социального проекта СИБУРа «Школа баскетбола» впервые прошли отборочные этапы для юных спортсменов в шестой сезон проекта, направленного на поиск талантливых игроков и поддержку развития баскетбола.
В этом году в нем принимают участие как мальчики 12—13 лет и 14—15 лет, так и девочки 12—13 лет. В новом сезоне география проекта расширилась до девяти регионов, и Школа баскетбола приехала в Казань.
В течение двух дней, 14—15 мая, на базе спортивного комплекса «Мирас» более 100 детей из разных районов Татарстана и соседних регионов прошли отборочные этапы по системе, разработанной Российской федерацией баскетбола, для тестирования навыков баскетболистов различных возрастов. По словам организаторов мероприятия, это позволит привлечь к проекту значительное количество баскетбольных специалистов и даст возможность как игрокам, так и их тренерам систематически повышать свое мастерство.
В число наставников «Школы баскетбола» вошли чемпион Европы 2007 года в составе сборной России Никита Моргунов, самый титулованный тренер Ассоциации студенческого баскетбола Анатолий Лаптев и другие известные спортсмены. Куратором проекта выступает профессиональный баскетболист, заслуженный мастер спорта, амбассадор и лидер программы СИБУРа по развитию баскетбола в регионах присутствия Сергей Быков.
В ходе проведенных просмотровых сессий профессиональные тренеры оценивали техническую и физическую подготовленность детей, игровую составляющую, а также фиксировались антропометрические данные — рост, вес, высота в прыжке, длина рук.
По результатам просмотров в каждой возрастной категории будут отобраны по два баскетболиста, которые вместе с тренерами получат путевки в летний тренировочный лагерь #SIBURCAMP. В этом году он пройдет в июне-июле в Нижегородской области. В программу лагеря войдут баскетбольные тренировки, игры, упражнения на общую физическую подготовку. Финалистов также ждут увлекательные встречи с известными людьми из мира спорта, познавательные лекции и экскурсии. Кроме того, лучшие молодые игроки по итогам сезона получат возможность попасть в базу данных РФБ, стать членами «Золотого резерва» с возможностью в будущем оказаться в списке кандидатов в юниорские сборные команды России.
В блиц-интервью «Реальному времени» менеджер по поддержке инвестиционной деятельности и социальной политике СИБУР Сергей Быков отметил, что данный проект дает уникальную возможность юным спортсменам проявить себя и добиться высоких результатов в любимой деятельности. Также именитый спортсмен рассказал о поддержке массового спорта компанией СИБУР.
— Мы рады, что проект «Школа баскетбола» существует уже шесть лет. За это время отбор прошли более 6 тыс. детей. И наконец мы добрались до Республики Татарстан — региона с большой баскетбольной историей. Нам важно, чтобы таких проектов было много. И компания СИБУР дает эту возможность, чтобы ребята могли проявить себя и дорасти до сборных команд. Я сам из маленького города. И моя история, которой я готов поделиться с ребятами, о том, как можно из маленького города дорасти до главной баскетбольной команды страны. Вместе с тем мы хотим показать, что баскетбол — это командная игра. Он помогает формировать не только спортивные навыки, но и личные качества — целеустремленность, стрессоустойчивость, умения принимать решения и выстраивать отношения в команде. Они полезны в жизни. А если кто-то дорастет до национальной сборной, то это будет нашей гордостью.
— СИБУР активно поддерживает развитие и массового спорта. Компания выступила экологическим партнером Казанского марафона, который прошел в столице Татарстана 14—15 мая.
— Именно так. Массовый спорт нам интересно поддерживать. Нам интересно через партнеров в подобных проектах доносить экологическую повестку, потому что это ценности и фокусы нашей компании. Впервые мы поддержали такое крупное беговое сообщество. Татарстан является одним из самых спортивных регионов нашей страны. Мы рады быть частью этого события.Общество Татарстан
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