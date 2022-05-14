Новым президентом ОАЭ стал шейх Мухаммад ибн Заид ибн Султан Аль Нахайян

Крон-принц Абу-Даби Мухаммад ибн Заид ибн Султан Аль Нахайян, младший брат скончавшегося накануне шейха Халифы ибн Заид Аль Нахайяна, стал новым президентом ОАЭ, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Al Jazeera.



Новый президент был избран на пост Федеральным верховным советом ОАЭ в субботу. С 2014 года он де-факто занимался управлением в ОАЭ и в эмирате Абу-Даби после того, как Халифа ибн Заид перенес инсульт.

Мухаммад ибн Заид — третий сын основателя и первого президента ОАЭ Заида Аль Нахайяна. Ему 61 год.

Президент ОАЭ умер на 74-м году жизни. Он был одним из самых состоятельных людей мира, его активы оценивали в $15 миллиардов. Последние годы он практически не занимался государственными делами, управление Эмиратами он передал наследному принцу столичного эмирата Абу-Даби Мухаммеду бен Зейду.

Президент Татарстана Рустам Минниханов направил в правительство ОАЭ соболезнования в связи со смертью президента страны.

Маргарита Головатенко