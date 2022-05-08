На охрану здания Бюро технической инвентаризации Татарстана выделят более 4,4 миллиона рублей

Охрана здания Бюро технической инвентаризации Татарстана обойдется более чем в 4,4 миллиона рублей. Объект находится в Казани по ул. Парижской Коммуны, 8.

Здание входит в перечень исторически ценных градоформирующих объектов, составляющих предмет охраны исторического поселения Казани. Согласно документации Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия, оно именуется как бывшие торговые ряды. Объект относится к XIX веку.

Подрядчика, готового охранять административное здание, ищет АО «Бюро технической инвентаризации РТ». Договор планируется заключить на 12 месяцев. Финансирование планируется вести из собственных средств заказчика, следует из документации на портале госзакупок.

Фото: btirt.ru

Договором предусмотрена система штрафов, которую БТИ Татарстана может применить в отношении исполнителя. В списке перечислены 15 видов нарушений, за которые грозит наказание.

Так, например, отсутствие при себе удостоверения частного охранника грозит 1 тысячей рублей штрафа. За нарушение режима работы объекта придется выплатить в пять раз больше — 5 тысяч рублей. Такой же штраф предусмотрен и за некачественное несение службы, к подобным фактам относятся, например, сон на посту, грубость и некорректное общение с посетителями, чтение литературы, просмотр ТВ, телефонов, планшетов, а также прием пищи в неустановленных местах.

В марте «Реальное время» писало, что в столице Татарстана на охрану «Чаши» и еще пяти объектов выделят почти 6 миллионов рублей. Помимо центра семьи «Казан», в списке указывались складское помещение по ул. Даурской, 2, спортивная база в Горкинско-Ометьевском лесу, здание проката в парке «Черное озеро», парковка на набережной Казанки и здание на набережной озера Кабан по ул. Хади Такташа.

Татьяна Демина