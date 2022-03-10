В Казани на охрану «Чаши» и еще пяти объектов выделят почти 6 миллионов рублей

Дирекция парков и скверов Казани объявила тендер на оказание услуг по охране объектов и территорий стоимостью 5,88 млн рублей. Всего в списке шесть объектов, в том числе и Центр семьи «Казан».

Помимо «Чаши», исполнителю необходимо охранять складское помещение по ул. Даурской, 2, спортивную базу в Горкинско-Ометьевском лесу, здание проката в парке «Черное озеро», парковку на набережной Казанки и здание на набережной озера Кабан по ул. Хади Такташа.

Исполнитель обязуется осуществлять охрану имущества, а также обеспечение пропускного режима. Помимо постов охраны, предусмотренных контрактом, заказчик имеет право привлекать дополнительных сотрудников для усиления антитеррористической защищенности при проведении массовых мероприятия, но не более 1 раза в месяц.

Охрану необходимо обеспечить с 1 апреля до 31 августа этого года. Подать заявку на участие в электронном аукционе можно с 9 марта, итоги подведут 21 марта, следует из документации на портале госзакупок.

В январе «Реальное время» сообщало, что в Казани на охрану территории и помещений, материальных ценностей и на обеспечение контрольно-пропускного режима в экстрим-парке «Урам» готовы направить 3 миллиона рублей. Средства выделялись из бюджета Татарстана.



Максим Кокунин