Новости происшествий

21:49 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Курской области возбудили дело о теракте по факту подрыва железнодорожного моста

21:18, 01.05.2022
В Курской области возбудили дело о теракте по факту подрыва железнодорожного моста
Фото: Максим Платонов

В Следственном комитете России заявили о возбуждении уголовного дела по статье 205 УК РФ («Террористический акт») по факту подрыва железнодорожного моста в Курской области сегодня. Об этом сообщает ТАСС.

По данным Следкома, на конструкциях железнодорожного моста было заложено и приведено в действие взрывное устройство. Это повлекло его частичное обрушение. Следователи устанавливают лиц, причастных к этому преступлению, мощность и тип взрывного устройства, а также другие обстоятельства, имеющие значение для следствия.

Фото: t.me/kurskbomond

Сегодня в первой половине дня в Курской области на 67-м км железной дороги Суджа — Сосновый Бор около села Русская Конопелька Суджанского района произошло частичное обрушение конструкций моста. Пострадавших в результате инцидента не было. Губернатор региона Роман Старовойт заявил, что ЧП случилось в результате диверсии.

Дарья Акимова
Происшествия

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем