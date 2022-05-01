В Курской области возбудили дело о теракте по факту подрыва железнодорожного моста

Фото: Максим Платонов

В Следственном комитете России заявили о возбуждении уголовного дела по статье 205 УК РФ («Террористический акт») по факту подрыва железнодорожного моста в Курской области сегодня. Об этом сообщает ТАСС.

По данным Следкома, на конструкциях железнодорожного моста было заложено и приведено в действие взрывное устройство. Это повлекло его частичное обрушение. Следователи устанавливают лиц, причастных к этому преступлению, мощность и тип взрывного устройства, а также другие обстоятельства, имеющие значение для следствия.

Фото: t.me/kurskbomond

Сегодня в первой половине дня в Курской области на 67-м км железной дороги Суджа — Сосновый Бор около села Русская Конопелька Суджанского района произошло частичное обрушение конструкций моста. Пострадавших в результате инцидента не было. Губернатор региона Роман Старовойт заявил, что ЧП случилось в результате диверсии.



Дарья Акимова